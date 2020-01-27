شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يوافق على إعارة عمار حمدي لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مقترح لجنة التخطيط بإعارة عمار حمدي صانع ألعاب الفريق حتى نهاية الموسم للحفاظ على مستوى اللاعب، الذي لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمرهذا الموسم، رغم تـألقه مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم افريقيا ومساهمته الواضحة في تأهل المنتخب لأولبياد طوكيو.

وأقترب عمار حمدي من الانتقال لطلائع الجيش، بعدما توصل الأخير لاتفاق على ضم لاعب وسط الفريق الأحمرعلى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ومن المقرر أن يوقع عمار على عقود انضمامه إلى طلائع الجيش خلال الأيام القادمة، بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة، وخرج عمار حمدي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حيث شارك في 45 دقيقة فقط هذا الموسم، أمام بني سويف في كأس مصر.

وحقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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سجل هدف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالي ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.