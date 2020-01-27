شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي: أعود للملاعب في مايو..سنفوز بالدوري وفايلر طور أدائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر عن موعد عودته إلى الملاعب، بعد اكتمال شفاءه من الاصابة التي كان تعرض لها، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر نوفمبر الماضي، بقطع في غضروف الركبة، ليجري عملية جراحية في ألمانيا بعدها.

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية لـ "أون سبورت": "عودتي للملاعب ستكون في مايو المقبل".

وكشف حمدي فتحي عن كيفية تعرضه للاصابة، قائلًا: "كانت كرة عادية للغاية دون أي اشتراك من لاعب آخر، كنت في تدريبات منتخب مصر، وقمت باستلام الكرة بقدمى اليمنى، وحركة خاطئة أثناء استلام الكرة تسببت في انقطاع الغضروف بشكل كامل".

وأضاف فتحي : "الأهلي سيفوز ببطولة الدوري بأي لاعبين، ومنذ فترة الإعداد كان كل تفكيرنا أن لا نكرر ما حدث في الموسم الماضي، الدوري ما يزال طويلًا وهناك منافسين مثل الزمالك وبيراميدز".

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واستطرد لاعب وسط الأهلي: "الفارق بين رينيه فايلر وأي مدرب آخر أنه دائمًا يشجع اللاعبين ولديه طموح كبير ودائمًا يشعرنا أننا لم نقدم الأداء المطلوب حتى لو فزنا بالخمسة، والأهلي قادر على التأهل في صدارة المجموعة وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا".

واستكمل حمدي فتحي: "مثلي الأعلى محليًا حسام غالي، وعالميًا سيرجيو بوسكيتس.

وأوضح فتحي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، ساهما كثيرًا في تطوير أداؤه قبل أن يتعرض للإصابة.

وأردف لاعب وسط القلعة الحمراء: "عندما جاء مستر فايلر طالبني بالهجوم والقيام بالزيادة العددية في منطقة جزاء الخصم، وهو ما طالبني به أيضًا حسام البدري، ما ساهم في تطوير أدائي". واختتم: "كل لاعب مهما كان مميز فهو يعاني من بعض النواقص، لذا فأنا أسعى دائمًا لتطوير نفسي ورفع مستواي للأفضل".