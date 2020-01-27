شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خاص ينتظر أبطال أفريقيا لليد بعد التأهل لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على إقامة تكريم خاص للاعبى منتخب مصر الحاصلين على لقب أمم أفريقيا التى اختتمت مؤخرا بتونس بالفوز على صاحب الأرض بنتيجة 27 / 23 ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ومن المقرر أن تعود البعثة إلى القاهرة فى تمام الثالثة و النصف عصرا قادمة من تونس وسط إستقبال حافل من أسرة كرة اليد وأسر اللاعبين .

ويقيم اتحاد اليد حفل التكريم تقديرا لجهود اللاعبين والجهاز الفنى الذين نجحوا فى رد الاعتبار وحصد اللقب من نسور قرطاج وسط جماهيرهم وبآداء أكثر من رائع استحقوا عليه الفوز والاشادة

بهذه البطولة نجح منتخب مصر فى تحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه، حيث توج بأول لقب أفريقى عام 1991 فى النسخة التى أقيمت فى مصر بالفوز على الجزائر فى النهائى، بينما حصد اللقب الثانى عام 1992 فى ساحل العاج على حساب تونس.

أما اللقب الثالث الذى توج به الفراعنة فجاء فى عام 2000 فى الجزائر بالفوز على محاربى الصحراء على أرضهم ووسط جماهيرهم، بينما توج المنتخب باللقب الرابع فى نسخة 2004 بمصر على حساب الجزائر أيضا .

بينما توج الفراعنة باللقب الخامس عام 2008 فى أنجولا على حساب تونس، وأخيرا اللقب السادس عام 2016 على أرضه ووسط جماهيره والذى تأهل من خلالها إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 الأخيرة بالبرازيل.

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كما تخلص منتخب مصر من الدخول فى حسبة برمة والمشاركة فى ملحق التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد، حيث إن البطولة الأفريقية تؤهل فقط بطل أفريقيا للدورة الأولمبية.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

أقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى.