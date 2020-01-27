الامارات | محمد صلاح ينعى أسطورة السلة الراحل كوبي براينت

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينعى أسطورة السلة الراحل كوبي براينت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم اللاعب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح واجب العزاء إلى أسرة أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي براينت، والذي لقي مصرعه على إثر تحطم طائرة كان على متنها برفقة 4 أشخاص أخرين.
وكتب محمد صلاح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء كوبي، ولمن ماتوا في الحادث المريع".
كما نشر صلاح صورة عبر خاصية "القصص" على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، خاصة بكوبي براينت وابنته الراحلين.
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