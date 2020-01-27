الامارات | تغريدة قبل 8 سنوات تنبأت بوفاة كوبي براينت بحادث الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة قبل 8 سنوات تنبأت بوفاة كوبي براينت بحادث الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقل رود مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة مثيرة نشرها مستخدم في تويتر قبل ثمانية سنوات، تنبأ خلالها بوفاة نجم الليكرز الشهير في حادثة تحطم هليكوبتر، وهو ما حدث أمس، بعد أن صدم الشارع الرياضي العالمي بخبر مقتل النجم الأسطوري للسلة الأميركي براينت (41 عاماً) على إثر تحطم مروحيته في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا، برفقة 5 أشخاص أخرين ومن ضمنهم ابنته جيانا ماريا البالغة من العمر 13 عاماً

وكان مستخدم "تويتر" الذي يحمل لقب "Noso" قد كتب في تغريدة له نشرت بتاريخ 13 نوفمبر 2012، قائلاً: "كوبي سينتهي به المطاف في حادث تحطم طائرة هيلكوبتر"، لتحظى تلك التغريدة حينها بسخط أفعال المغردين القاسية عليها، مطالبين بحذف تلك التغريدة، قبل أن يعود رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ذات التغريدة التي تنبأت بوفاة براينت في حادث تحطم الطائرة أمس.

وتأتي حادثة مقتل نجم الليكرز السابق كوبي براينت، عقب ساعات قليلة من تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي رقم كوبي براينت، كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين

ولدى براينت الذي اعتزل اللعب في 2015، سجل حافل بالإنجازات، فقد فاز بخمسة ألقاب في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكية "إن بي إيه"، وحقق ميداليتين ذهبيتين في المشاركات الأولمبية، إضافة إلى المشاركة 17 مرة في مباراة "كل النجوم"