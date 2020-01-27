شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع الريال يقود الفريق إلى القمة.. وبنزيمة يعاني (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع ريال مدريد فوزًا هامًا خارج قواعده من معقل نادي ريال بلد الوليد، بعد أن تمكن من التغلب عليهم بهدف نظيف، في ختام مباريات الجولة 21 من لاليجا، ليعتلي النادي المدريدي قمة ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، حامل اللقب، برشلونة (43 نقطة).

ودخل ريال مدريد هذه المباراة وهو يعرف أن أي نتيجة غير الهزيمة ستعني إنهاء الفريق للجولة في صدارة الترتيب، وذلك بعد خسارة برشلونة يوم السبت ضد فالنسيا بنتيجة 2-0، إلا أن الضيوف عانوا كثيرًا للحصول على فرصة لتسجيل هدف المباراة الذي جاء قبل نهايتها بـ12 دقيقة، عن طريق المدافع الإسباني ناتشو، ليسجل اللاعب هدف فوز غالي وهام للعملاق المدريدي.

ولعب ناتشو بالأمس مباراته الرابعة فقط بشكل أساسي في لاليجا هذا الموسم، بعد غياب الظهير الأيمن الأساسي داني كارفخال بداعي الإيقاف، وسجل المدافع الإسباني اول اهدافه منذ صيف 2018، وبالتحديد عندما سجل مع المنتخب الإسباني ضد المنتخب البرتغالي في كأس العالم في روسيا.

Advertisements

وواصل فريق ريال مدريد سجله الدفاعي المميز في لاليجا هذا الموسم، بعد ان حافظ الفريق بالأمس على نظافة شباكه للمباراة رقم 11 هذا الموسم، وهو رقم لم يحققه أي فريق أخر في المسابقة، مع حفاظ الفريق على نظافة الشباك في 5 من بين أخر 7 جولات فقط من المسابقة مستقبلين إجمالي هدفين فقط خلال هذه الفترة.

واستقبل ريال مدريد 13 هدفًا فقط في الدوري هذا الموسم، وهو أقل عدد أهداف استقبله فريق في الدوري هذا الموسم على مستوى جميع فرق الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

وجاء هدف ناتشو ليكون اللاعب رقم 18 الذي يسجل لريال مدريد في مختلف البطولات هذا الموسم، وهو عدد هدافين لا يمتلكه أي فريق إسباني اخر هذا الموسم.

وعلى الرغم من نتيجة الفوز، إلا أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة استمر في معاناته بالبحث عن أول أهدافه في عام 2020، فالمهاجم الفرنسي الذي يعتلي صدارة هدافي الفريق هذا الموسم بتسجيله 16 هدفًا في 26 مباراة، لم يعرف طعم التهديف في آخر 6 مباريات لعبها مع ريال مدريد في مختلف البطولات، منذ هدفه ضد فالنسيا في 15 ديسمبر 2019.