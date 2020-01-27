شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الأهلي «تخصص» هز شباك الأندية التونسية.. أجايي يُدون الهدف رقم 14 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النيجيري جونيور أجايي، فريق الكرة بالنادي الأهلي للانتصار على نظيره النجم الساحلي بتسجيله هدف المباراة الوحيد، والذي قاد بطل مصر لاعتلاء صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الأهلي انتصر على النجم بهدف نظيف سجله النيجيري أجايي، في لقاء الجولة الخامسة لمجموعات دوري الأبطال، الذي احتضنه ملعب السلام بالقاهرة، ورفع رصيده للنقطة العاشرة بفارق نقطة عن كل من النجم والهلال السوداني قبل لقاء الجولة الختامية لتلك المرحلة.

وعلى ما يبدو أن اللاعبين المحترفين الأجانب في صفوف الأهلي باتوا متخصصين في هز شباك الأندية التونسية، حيث انكوت أندية تونس بـ 14 هدفاً لهم في مواجهة المارد الأحمر وهو ما نرصده في التقرير التالي

الأنجولي فلافيو بـ4 أهداف أمام التوانسة

الفهد الأنجولي فلافيو تمكن من هز شباك أندية تونس 4 مرات، فاستهل أهداف نجوم الأهلي الأجانب في المرمى التونسي في مواجهة الصفاقسي بمجموعات دوري الأبطال 2006، ثم سجل ثاني أهداف بطل مصر في شبام الترجي بمجموعات دوري الأبطال 2007 في ثلاثية شهيرة للأحمر، وبرأسيتين سجل هدفي فوز الأهلي بلقب السوبر الأفريقي 2009 على حساب الصفاقسي بالقاهرة.

وليد أزارو يعزف بخماسية فريدة في مواجهة أندية تونس

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المغربي وليد أزارو الذي رحل عن صفوف الأهلي في يناير الجاري على سبيل الإعارة للاتفاق السعودي، هو هداف الأجانب للأهلي أمام أندية تونس بـ5 أهداف، منها ثلاثية للتاريخ في لقاء النجم الساحلي بإياب نصف نهائي دوري الأبطال 2017، كذلك في شباك الترجي في مناسبتين، الأولى بذهاب دور الثمانية لنسخة 2017، والثانية في رداس بلقاء المجموعات لنسخة 2018 وإحرازه هدف الانتصار.

أجايي يسجل أغلى هدفين للأهلي في مواجهة أبطال تونس

النيجيري جوينور أجايي، عريس الأهلي في لقاء الأمس أمام النجم الساحلي وصاحب هدف الفوز، سبق له هز شباك التوانسة في مواجهة الترجي برادس ولقاء الاياب لدور الثمانية من دوري الأبطال 2017 فسجل برأسية مميزة هدف عبور بطل مصر للمربع الذهبي في مباراة شهيرة.

معلول يسجل هدفين باللون الأحمر أمام أبناء وطنه

التونسي على معلول كان على موعد مع هز شباك الأندية الممثلة لوطنه في مرتين شهيرين مع الأهلي، الأولى حينما سجل هدف عودة المارد الأحمر للقاء رادس بإياب ربع نهائي دوري الأبطال 20107 وتسجيل هدف التعادل، والثانية حينما افتتح سداسية بطل مصر في شباك النجم الساحلي بإياب نصف نهائي 2017.

الغاني أنطوي بشمعة مضيئة

الغاني جون أنطوي يمتلك في جعبته هدفاً وحيداً مع الأهلي أمام أندية تونس، ولكنه هدف في غاية الأهمية منح أبناء التتش انتصاراً من قلب رادس على حساب الترجي بمجموعات الكونفدرالية نسخة 2015.