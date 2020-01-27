شكرا لقرائتكم أحمد الأحمر "نجم منتخب كرة اليد " يحتفل بعيد ميلاده اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، اليوم الأثنين بعيد ميلاده الـ36، حيث انه من مواليد 27 يناير عام 1984.

ونجح الأحمر أو ميسى كرة اليد كما تلقبه الجماهير ، فى الفوز بجائزة أحسن لاعب فى عدد كبير من المباريات ومنها جائزة أحسن لاعب فى مبارايات كأس الأمم الإفريقية التى فازت بها مصر ومنها صعدت لأوليمبياد بكين وفى أمم إفريقيا التى استضافتها مصر يناير 2016 وتأهل الفراعنة من خلالها إلى أولمبياد البرازيل، فضلا عن أنه حمل علم مصر فى طابور العرض بافتتاح الدورة .

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ونجح منتخب اليد بمشاركة الاحمر ، فى تحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ويخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ونجح منتخب مصر فى تقديم عرض أكثر من رائع بعد تحويل التأخر إلى تقدم وانتفاضة بعد الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة وبتحقيق هذه البطولة تساوى منتخب مصر مع نظيره الجزائرى من حيث عدد البطولات، حيث حقق منتخب مصرالبطولة من قبل 6 مرات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.