شكرا لقرائتكم الغضب سر استبعاد قفشة من مواجهة الأهلي والنجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشدد المصدر، على أن الشائعات التي انتشرت عن مشاركة اللاعب في مباراة خماسية قبل لقاء النجم غير صحيحة، وأن سر غضب قفشة هو عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق فقط وهو ما واجهه المدير الفنى بقوة لفرض الالتزام على الجميع داخل الملعب وخارجه لاسيما فى ظل الفترة الحرجة التى يمر بها الفريق حاليا .

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزاً ثميناً على النجم الساحلي التونسي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب السلام بهدف نظيف سجله جونيور آجاي، ليحصد الفريق الأحمر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

Advertisements

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى ملف مباراة النجم الساحلى، وسيبدأ من اليوم التركيز فى لقاء الحسم والعبور أمام الهلال السودانى المقرر لها السبت المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذى سيحسم الفريق المتأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية ويرغب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فى حشد جميع أسلحته من أجل الفوز على الهلال العنيد فى السودان، ويتطلع الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى للعودة مُجدداً والمشاركة فى المواجهة المرتقبة بعد الغياب عن مباريات الفريق طوال الأسابيع الماضية للإصابة بتمزق العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى، نفى مسئولو النادى التفاوض مع أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، وقال مصدر فى الأهلى لـ"سوبركورة": أن إدارة القلعة الحمراء لا تُفكر من قريب ولا بعيد فى ضم الشناوى خلال الفترة الراهنة ولا خلال ميركاتو الصيف المقبل"، موضحاً أن الشناوى حارس جيد لكن فكرة التعاقد معه مُستبعدة للغاية لعدم الحاجة له ، وفسّر المصدر رؤيته قائلاً: الأهلى يضم حالياً محمد الشناوى الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف أكرامى صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذى بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق فى أى وقت كما يأتى الحارس الثالث على لطفى صاحب القدرات الفنية العالية.