شكرا لقرائتكم الأشعة تحدد موقف محمد الشناوي من مواجهة الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أشعة اليوم الاثنين على منطقة الظهر لتحديد امكانية لحاقه بمواجهة الهلال السوداني.

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واصر الشناوي علي استكمال اللقاء رغم اصابته لعدم فقد الجهاز الفني لتغيير في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ولرغبته في استكمال المهمة مع زملائه.

من ناحية أخرى، نفى مسئولو النادى التفاوض مع أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، وقال مصدر فى الأهلى لـ"اليوم السابع": إن إدارة القلعة الحمراء لا تُفكر من قريب ولا بعيد فى ضم الشناوى خلال الفترة الراهنة ولا خلال ميركاتو الصيف المقبل"، موضحاً أن الشناوى حارس جيد لكن فكرة التعاقد معه مُستبعدة للغاية لعدم الحاجة له ، وفسّر المصدر رؤيته قائلاً: الأهلى يضم حالياً محمد الشناوى الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف أكرامى صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذى بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق فى أى وقت كما يأتى الحارس الثالث على لطفى صاحب القدرات الفنية العالية.

وتابع المصدر أن الأهلى لم يفكر فى ضم الشناوى مؤخراً ولن يفكر فيه حتى إذا رحل الحارس الثالث على لطفي، لأن النادى وقتها سيضم حارس شاب قد يقوم بتصعيد مصطفى شوبير الذى يظهر بشكل جيد مع الفريق خلال التدريبات بجانب مشاركته القوية مع فريق الشباب بالأهلى، وأوضح المصدر أن التفاوض مع حارس بيراميدز أو حارس آخر سيكون أمراً صعباً فى الفترة المقبلة، إلا لو حدثت ظروف طارئة فى ها المركز تُجبر الجهاز الفنى عل إعادة حساباته فى تدعيم هذا المركز الذى يراه مسئولو الأهلى من أهم المراكز فى الفريق وأكثرها استقراراً وأداء.