الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

بعد الفوز الثمين الذي حققه النادي الأهلي على نظيره النجم الساحلي بمباراة الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، يستعد الفريق الأحمر لخوض لقاء جديد ضمن ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية أمام الهلال السوداني، والتي سيتم من خلالها حسم الفريق المتأهل إلى دور الـ8 بدوري الأبطال.

ويسعى الجهاز الفني لحشد كافة الأسلحة للفوز بالمباراة، كما يأمل في تجهيز رمضان صبحي ومشاركة اللاعب في اللقاء المرتقب بعد غيابه عن مباريات الأسابيع الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

جديرا بالذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الأول بالمجموعة الثانية بالبطولة الإفريقية برصيد 10 نقاط، ويليه الهلال السوداني بفارق نقطة وحيدة.