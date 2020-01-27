تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27/1/2020 بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر يناير الجاري لعام 2020 ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام اليوم مباراة حرس الحدود ونادي أسوان، والتي تنطلق في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة؛ حيث يحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يقع نادي أسوان في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

كما تقام اليوم مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش، والتي يستضيفها ملعب الإنتاج الحربي في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويقع مصر المقاصة وطلائع الجيش في المركزين الخامس عشر والسادس عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

وتقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة مباريات اليوم بالدوري العام في المواعيد المحددة لها.