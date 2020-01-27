تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في مواجهة النجم الساحلي

بعد الفوز الثمين الذي حققه النادي الأهلي على نظيره النجم الساحلي التونسي ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يحتل المارد الأحمر المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية؛ حيث تمكن اللاعب جونيور أجايي من إحراز الهدف، ليقفز المارد الأحمر محتلا صدارة ترتيب مجموعته بـ10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال السطور القادمة ترتيب مجموعة المارد الأحمر بالبطولة الإفريقية؛ حيث يقع النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويليه فريق الهلال السوداني بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف، بينما يأتي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة.

جديرا بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لخوض لقاء الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت القادم، ضمن ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.