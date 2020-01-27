موعد مباراة حرس الحدود ونادي أسوان بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة حرس الحدود ونادي أسوان، والتي يستضيفها ستاد حرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع فريق حرس الحدود في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وكان قد خاض 14 مباراة حقق الفوز في 4 منها وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري.

بينما يقع نادي أسوان في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 6 مباريات وتلقي الهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة نادي أسوان وحرس الحدود اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، وتنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.