رسميا.. سموحة يعلن التعاقد مع مهاجم الأهلي

قام نادي سموحة بالكشف عن التعاقد مع مهاجم النادي الأهلي “صلاح محسن” لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وقام الفريق السكندري بتداول النبأ من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك، مؤكدا توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق السكندري بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة، وإن كان مجلس إدارة الفريقان قد اتفقوا على تأجيل الكشف عن النبأ لحين الانتهاء من مباراة النجم الساحلي، التي خاضها المارد الأحمر مساء أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وكان محسن قد انتقل إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 في صفقة قدرت قيمتها بنحو 38 مليون جنيه مصر؛ حيث انتقل إلى المارد الأحمر قادما من نادي انبي.