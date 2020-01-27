عمار حمدي على أعتاب الانتقال إلى طلائع الجيش

نجح مجلس إدارة نادي طلائع الجيش في التوصل إلى اتفاق مرضي مع مجلس إدارة النادي الأهلي، للحصول على خدمات اللاعب حتى انتهاء الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

ومن المفترض أن يقوم اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله إلى الطلائع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف على جميع التفاصيل الخاصة باتمام صفقة انتقال اللاعب.

وجاء ذلك بعد خروج اللاعب من الحسابات الفني للسويسري فايلر، خاصة بعد أن شارك بين صفوف فريقه نحو 45 دقيقة طوال الموسم في مباراة بني سويف ببطولة كأس مصر.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر يستعد لخوض لقاء الهلال السوداني المقرر له يوم السبت القادم ضمن ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.