الأهلي يستقر على تعديل عقود الثنائي “محمد هاني وأيمن أشرف”

قام مجلس إدارة النادي الأهلي بالكشف عن تعديل عقود لاعبيه محمد هاني وأيمن أشرف، وقام مسئولو الفريق بزيادة القيمة المادية لعقد الثنائي، نظرا للمجهود الكبير الذي يبذله الثنائي حتى أصبح كل منهما من أهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الفريق خلال مبارياته، بالإضافة إلى إلتزام اللاعبين بالتعليمات الفنية وعدم إثارة أي مشكلة أو أزمة بين صفوف الفريق إذا لم يتم مشاركتهما في المباريات.

ومن المقرر أن يقوم المارد الأحمر بالكشف عن إعارة صلاح محسن إلى صفوف سموحة خلال الساعات القليلة المقبلة لستة أشهر، بعد أن توصل الفريق الأحمر إلى اتفاق مع إدارة الفريق السكندري على كافة تفاصيل اتمام الصفقة