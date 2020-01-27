تعرف على سبب غياب قفشة عن لقاء النجم الساحلي

العديد من التساؤلات التي أثيرت حول عدم مشاركة اللاعب محمد مجدي قفشة “لاعب النادي الأهلي” في لقاء النجم الساحلي، تلك التي أقيمت أمس الأحد الموافق 26 يناير 2020 ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف دون مقابل لنظيره ليتأهل بذلك إلى الدور التالي بالبطولة.

وصرح مصدر موثوق داخل جهاز الكرة بالفريق الأحمر معلنا عن سبب استبعاد قفشة من مباراة النجم، وذلك حتى يحصل اللاعب على قسط كافٍ من الراحة، بعد معاناة اللاعب من حالة من الإجهاد والتعب الشديد نظرا للمباريات المتتالية التي شارك بها اللاعب.

ومن المقرر أن يسافر اللاعب ضمن بعثة الفريق المتجهة إلى السودان استعدادا لخوض لقاء الهلال السوداني بالجولة الأخيرة بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.