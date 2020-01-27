الزمالك يخوض معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة وادي دجلة بالدوري

يبدأ نادي الزمالك اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020 معسكره المغلق في إطار الاستعدادات لمواجهة وادي دجلة، التي من المقرر إقامتها يوم غدا الثلاثاء وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كما يستعد الفريق الأبيض لخوض لقاء جديد أمام نادي بريميرو دي أغوستو بختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل الأول من شهر فبراير القادم 2020.

ويقع نادي الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما خاض أثني عشر لقاء حقق الفوز في 7 منها وتعادل في ثلاثة مباريات وتلقي الهزيمة في لقاءين، بينما يقع في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط.