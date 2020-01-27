تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر إقامتها بالسودان ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر المباراة الحاسمة لتحديد مصير الفريق المصري من التأهل إلى دور الـ8 بالبطولة الإفريقية؛ حيث يحتاج خلالها المارد الأحمر إلى الفوز باللقاء أو التعادل لحسم تأهله إلى الدور التالي بشكل رسمي.

ونجح اللاعب جونيور أجايي في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 31 من عمر وزمن اللقاء، ويسعى المارد الأحمر إلى استعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2013، وكان اللاعب محمد مجدي قفشة قد غاب عن مباراة أمس، نظرا لرغبة الجهاز الفني للفريق لإراحة اللاعب بعد حالة التعب والإرهاق التي يعاني منها.