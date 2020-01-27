موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الإنتاج الحربي.

ويقع فريق مصر المقاصة في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويليه فريق طلائع الجيش في المركز السادس عشر بنفس عدد النقاط، وكان كل منهما قد خاض أربعة عشر لقاء حقق كلاهما الفوز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وتلقي الهزيمة في 7 لقاءات أخري.

وتقام مباراة طلائع الجيش ومصر المقاصة في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة البث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها.