شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر "ميسى اليد" يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ36، حيث إنه من مواليد 27 يناير عام 1984.

أحمد الأحمر هو اللاعب رقم واحد على مستوى العالم فى حصوله على بطولات قارية بمجموع 20 بطولة، وآخرها التى توج بها الفراعنة أمس بالفوز على تونس فى نهائى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت على أرض المنافس بنتيجة 27/23 .

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ونجح الأحمر، أو "ميسى كرة اليد" كما تلقبه الجماهير، فى الفوز بجائزة أحسن لاعب فى عدد كبير من المباريات، ومنها جائزة أحسن لاعب فى مباريات كأس الأمم الأفريقية التى فازت بها مصر ومنها صعدت لأولمبياد بكين وفى أمم أفريقيا التى استضافتها مصر يناير 2016 وتأهل الفراعنة من خلالها إلى أولمبياد البرازيل، فضلا عن أنه حمل علم مصر فى طابور العرض بافتتاح الدورة.

ونجح منتخب اليد بمشاركة الأحمر فى تحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه وخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ونجح منتخب مصر فى تقديم عرض أكثر من رائع بعد تحويل التأخر إلى تقدم وانتفاضة بعد الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة وبتحقيق هذه البطولة تساوى منتخب مصر مع نظيره الجزائرى من حيث عدد البطولات، حيث حقق منتخب مصر البطولة من قبل 6 مرات.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.