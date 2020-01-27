شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يجرى أشعة على الظهر لتحديد موقفه من مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلي ، أشعة اليوم الاثنين على منطقة الظهر لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة الهلال السودانى. وتعرض محمد الشناوى لإصابة قوية فى الظهر خلال مواجهة النجم الساحلى التى أقيمت أمس، الأحد، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأصر الشناوى على استكمال اللقاء رغم إصابته لعدم فقد الجهاز الفنى لتغيير فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ولرغبته فى استكمال المهمة مع زملائه.

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من ناحية أخرى، نفى مسئولو النادى التفاوض مع أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، وقال مصدر فى الأهلى لـ"الخليج 365"، إن إدارة القلعة الحمراء لا تُفكر من قريب ولا بعيد فى ضم الشناوى خلال الفترة الراهنة ولا خلال ميركاتو الصيف المقبل"، موضحاً أن الشناوى حارس جيد لكن فكرة التعاقد معه مُستبعدة للغاية لعدم الحاجة له، وفسّر المصدر رؤيته قائلاً، الأهلى يضم حالياً محمد الشناوى الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف أكرامى صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذى بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق فى أى وقت كما يأتى الحارس الثالث على لطفى صاحب القدرات الفنية العالية.

وأكد المصدر أن الأهلى لم يفكر فى ضم الشناوى مؤخراً ولن يفكر فيه حتى إذا رحل الحارس الثالث على لطفي، لأن النادى وقتها سيضم حارس شاب قد يقوم بتصعيد مصطفى شوبير الذى يظهر بشكل جيد مع الفريق خلال التدريبات بجانب مشاركته القوية مع فريق الشباب بالأهلى، وأوضح المصدر أن التفاوض مع حارس بيراميدز أو حارس آخر سيكون أمراً صعباً فى الفترة المقبلة، إلا لو حدثت ظروف طارئة فى ها المركز تُجبر الجهاز الفنى عل إعادة حساباته فى تدعيم هذا المركز الذى يراه مسئولو الأهلى من أهم المراكز فى الفريق وأكثرها استقراراً وأداء.