شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. يحيى الدرع كينج بطولات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك منتخب مصر لكرة اليد عددا من النجوم المميزين الذين يمتلكون مهارات فردية جعلتهم أبطال اللعبة، وكانت آخر إنجازاتهم تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو عقب التتويج ببطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى تونس وفاز الفراعنة على أصحاب الأرض فى مباراة النهائى مساء أمس، وأبرز هؤلاء النجوم هو يحيى الدرع ظهير أيسر نادى الزمالك والذى حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب وعشاق ومتابعى كرة اليد.

يحيى الدرع منذ ظهوره مع نادى هليوبوليس حصل على العديد من البطولات حتى تألق مع الأهلى فى فترات الاستعارات فى البطولات قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية وينجح الزمالك فى ضمه ليصول ويجول مع القلعة البيضاء .

وحصل الدرع مؤخرا على لقب أفضل لاعب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت منافساتها أمس فى تونس، وحصد الفراعنة لقبها على حساب أصحاب الأرض ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسى بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

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وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

أقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم المنتخب يحيى الدرع فى الصور التالية :