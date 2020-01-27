شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تعديل عقود محمد هاني وأيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو النادى الأهلى مؤخراً بتعديل عقود ثنائى الفريق محمد هانى وأيمن أشرف، حيث تم رفع قيمة عقد الثنائى تقديراً لهما على المجهود الكبير الذى يقومان به، خاصة بعدما أصبح الثنائى من أهم الأوراق التى يعتمد عليها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق خلال الفترة الماضية، كما رأت إدارة النادى أن أيمن أشرف ومحمد هانى من اللاعبين المُلتزمين الذين لا يُثيرون مشاكل ولا أزمات داخل الفريق سواء شاركا فى المباريات أم تم استبعادهما لأسباب فنية، وهو ما ساهم فى قرار إدارة النادى برفع عقود الثنائى بشكل يتناسب مع مكانتهما الحالية فى الفريق.

من ناحية أخرى، يُعلن مسئولو النادى خلال الساعات المقبلة إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق لنادى سموحة لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق مع النادى السكندرى ورئيسه فرج عامر على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، وإن كان الناديان قد اتفقا على تأجيل الإعلان عن الصفقة لحين الانتهاء من مباراة النجم الساحلى التى أقيمت أمس باستاد السلام بطولة أفريقيا، كما يحسم الأهلى العرض الذى تلقاه مؤخراً من نادى العربى الكويتى لاستعارة حسين السيد "مارسيلو" لمدة ستة أشهر بقيمة 700 ألف دولار وما زال العرض الكويتى محل دراسة داخل الأهلى، خاصة أن عرض الـ700 ألف دولار سيتم تقسيمهم بين اللاعب والأهلى.

وأعار مسئولو النادى الأهلى صلاح محسن مهاجم الفريق إلى نادى سموحة لمدة 6 أشهر بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبيين خلال الأيام الماضية. وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلى سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.

وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث إنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل خلالها 4 أهداف فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.