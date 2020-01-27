اونلاين | تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة ارسنال اونلاين يوتيوب مجانا

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تابع لايف مباراة أرسنال وبورنموث مباشر، حيث يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بورنموث، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق أرسنال في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق أرسنال في الفترة الماضية، نجح فريق أرسنال في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق أرسنال أربعة أهداف في مرماه.

مباراة أرسنال وبورنموث بث مباشر، وسوف يدخل فريق بورنموث مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق أرسنال، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق بورنموث إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق بورنموث في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.