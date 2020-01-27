رياضة | قمصان يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي والشناوي وحقيقة استبعاد قفشه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمصان يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي والشناوي وحقيقة استبعاد قفشه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال قمصان عبر تصريحات تليفزيونية إن رمضان صبحي لن يلحق بالمباراة في ظل استمرار إصابته في العضلة الخلفية.
وأشار الى أن استبعاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق من مباراة النجم، جاء لأسباب فنية بحتة، مؤكداً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني يلجأ كل فترة إلى إجراء تعديلات ومنح الفرصة لبعض اللاعبين.
وعن إصابة محمد الشناوي حارس المرمى أشار الى انه تعرض لإصابة خفيفة في مباراة النجم الساحلي التونسي، بكدمة في الظهر، ولكنها لن تمنعه من خوض اللقاء المقبل أمام الهلال".
وتابع: "الشناوي يقدم موسما استثنائيا وله دور كبير في فوز الفريق على النجم الساحلي".
وفاز الأهلي على النجم الساحلي بهدف دون رد، بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية، ليتصدر الفريق المصري ترتيبها برصيد 10 نقاط.