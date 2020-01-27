رياضة | خاص بالفيديو - اينو ضاحكاً : يايا توريه رفض الحصول على قميص محمد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالفيديو - اينو ضاحكاً : يايا توريه رفض الحصول على قميص محمد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض يايا توريه لاعب برشلونة الأسبق الحصول على قميص محمد سمير لاعب الأهلي الأسبق عقب مباراة الفريقين ببطولة كأس ويمبلي الودية

وحكي معتز اينو لاعب الاحمر الاسبق الموقف كاملا لمراسل الخليج 365 الرياضي حيث قال : عقب مواجهة الفريقين بكأس ويمبلي، توجه محمد سمير ليايا توريه لكي يتبادل القميص معه.

واردف: بالفعل يايا توريه اعطى قميصه لسمير، وجاء الاخير ليعطي له قميصه ولكن لاعب برشلونة رفض .

واتم كلماته ضاحكاً : محمد سمير سوف يضع قميص توريه في الصالون، اما توريه ماذا يفعل بقميص محمد سمير ؟!