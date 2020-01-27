رياضة | خاص بالفيديو - اينو يحكي : تريكة إقتحم غرفتنا ليعنفنا بسبب "الكبدة" .. فخرج بسندوتش !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص بالفيديو - اينو يحكي : تريكة إقتحم غرفتنا ليعنفنا بسبب "الكبدة" .. فخرج بسندوتش ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكى معتز اينو لاعب الاهلي الأسبق، موقف طريف جمعه مع محمد ابو تريكة اسطورة الكرة المصرية

وقال اينو في تصريحات خاصة للفجر الرياضي : كنا في معسكر داخل احد فنادق القاهرة، وطلبنا "سندوتشات كبدة وسجق"

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وشرح : كنت مجتمع في غرفتي مع بعض اللاعبين، العجيزي واحمد عادل عبد المنعم وصديق واحمد السيد وحسام عاشور

واردف : رائحة الطعام انتشرت في الفندق، ليأتي ابو تريكة مسرعا لغرفتنا، واستعجب مما نفعله.

واكمل : وقتها رفض ابو تريكة مانفعله، وحاول ان ينصحنا، ولكن في النهاية اقنعته بالحصول على سندوتش كبدة، ليخرج به.