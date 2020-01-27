رياضة | الزمالك يستقر على بديل طارق حامد أمام وادي دجلة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى قيادة خط وسط الأبيض، أمام وادى دجلة لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، فى المواجهة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب طارق حامد عن المباراة لحصوله على الإنذار الثالث بالإضافة إلى غياب عمر السعيد، مهاجم الفريق، الذى يغيب للإيقاف أيضًا، بعدما حصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة أثناء مباراة الجونة فى الجولة الثالثة عشر من منافسات المسابقة المحلية، والتى حسمها الأبيض لصالحه بهدفين دون رد.