رياضة | مدرب إنجلترا مرشح لخلافة سولسكاير في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إنجلترا مرشح لخلافة سولسكاير في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت في التفكير في إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق والتفكير في بديله.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في إقالة سولسكاير إذا استمر الآداء والنتائج بهذا الشكل السيء وأن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا هو المرشح الأول لقيادة الفريق.



وأفادت الصحيفة البريطانية أنه بعد النتائج السلبية لمانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة كان أخرها الهزيمة أمام بيرنلي على أولد ترافورد في بطولة الدوري الإنجليزي ومع احتجاج المشجعين بدأ سولسكاير يفقد ثقة إدارة النادي تجاهه.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة النادي الإنجليزي تعتقد أن جاريث ساوثجيت سيكون البديل الأمثل لتولي القيادة الفنية للفريق وأنه يُنظر إلى سياسته على أنها مناسبة ومواصلة سياسة المان يونايتد بتشجيع الشباب.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ساوثجيت نال إعجاب إد وودوارد الذي يرى كيف تطور منتخب إنجلترا تحت قيادته لذا يرغب في التعاقد معه عقب نهاية مهمته مع المنتخب في الصيف المقبل عقب بطولة يورو 2020.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن الهزيمة في 3 مباريات في آخر 4 مباريات لمانشستر يونايتد، جعلت جماهير اليونايتد تهاجم عائلة جلازر المالكة للنادي وإد وودوارد وأنه هناك خيبة أمل خلف الكواليس من شخصيات مؤثرة أبرزها السير أليكس فيرجسون.