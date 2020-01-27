رياضة | هل ينتقل نجم سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينتقل نجم سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية عن آخر التطورات المتعلقة بشأن بصفقة انتقال برونو فيرنانديز نجم خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن هذه الصفقة تحولت إلى ما يشبه المسلسل الممل بعد ارتباط فيرنانديز بالرحيل إلى ملعب أولد ترافورد منذ الصيف الماضي ثم جدد مانشستر يونايتد اهتمامه بضم النجم الدولي البرتغالي في يناير الحالي من أجل تعويض غياب ثنائي الوسط المهم، بول بوجبا وسكوت ماكتومناي الذان يغيبان بسبب الإصابة.

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وذكرت الشبكة العالمية أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق يحتاج لتدعيم الصفوف الأمامية في النصف الثاني من الموسم من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتالي العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.



وأكدت الشبكة العالمية أن سبورتنج لشبونة يرغب في الحصول على مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن فرنانديز البالغ من العمر 25 عاماً إلا أن إد وودوارد ومسئولي المان يونايتد لا يريدون دفع أكثر من 46 مليون جنيه إسترليني.



وأشارت الشبكة العالنية إلى أن خورخي مينديز وكيل اللاعب كان قد طار إلى مدينة مانشستر برفقة رئيس سبورتنج لشبونة ومدير النادي لإنهاء الصفقة مع وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد وأكد مينديز أن المان يونايتد سيكون في خطر في حالة عدم إتمامه الصفقة في حال الانتظار لما هو أكثر من ذلك.