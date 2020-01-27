رياضة | تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي التونسي عقب فوز المارد الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي التونسي عقب فوز المارد الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز النيجيري جونيور أجايي لاعب المارد الأحمر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، باللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب السلام الدولي لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وبتلك النتيجة اعتلى النادي الأهلي، الصدارة برصيد 10 نقاط، يليه الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والنجم الساحلي ثالثًا برصيد 9 وبفارق الأهداف عن الفريق السوداني، فيما يحتل بلاتينيوم ستارز، مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

ونجح الأهلي في معادلة أرقامه ضد النجم الساحلي التونسي، حيث رفع الأهلي عدد فوزه على الفريق الساحلي، إلى 4 مباريات وهو نفس عدد مرات فوز المنافس، في حين تعادل الفريقين في 7 مواجهات.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي التونسي عقب مواجهة الفريقين بالتقرير الآتي:-

وكانت مواجهة ملعب السلام مساء أمس، تحمل المباراة الخامسة عشر بين الغريمين بالبطولات الإفريقية والعربية، والتي شهدت تتويج الأهلي بلقبين على حساب النجم، بينما حقق الأخير لقب وحيد على حساب العملاق الأحمر

وإلتقى النجم الساحلي والأهلي، في 15 مواجهة بمباراة أمس، على مستوى جميع البطولات، حيث فاز المارد الأحمر في أربع مواجهات، فيما حقق النجم الساحلي في 4 مباريات، بينما حسم نتيجة التعادل 7 مرات بين الفريقين.

"البطولات العربية"

إلتقى الفريقين في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2003-2004، في مواجهتين وانتهت كلاهما بالتعادل السلبي بدون أهداف ذهابًا وإيابًا.

"دوري أبطال إفريقيا"

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لعب الأهلي ضد النجم الساحلي، في نهائي عام 2005 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في سوسة، قبل أن يحسم الأهلي نتيجة العودة في القاهرة بثلاثية دون رد ويتوج باللقب.

وفي عام 2007 تجدد النهائي بين الطرفين في دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب سلبيًا في سوسة، قبل أن يحقق الفريق الساحلي ويفوز على الأهلي، بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ويتوج بلقبه الإفريقي.

وبعد عشر أعوام تجدد اللقاء بين الطرفين في دوري أبطال إفريقيا، وهذه المرة في نصف نهائي عام 2017، حيث فاز النجم الساحلي في سوسة بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعود الأهلي ويحقق فوزًا وانتصارًا كاسحًا على النجم الساحلي بسداسية مقابل هدفين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ثم إلتقى الفريقين مجددًا في البطولة الحالية بالمباراة الإفتتاحية لدور المجموعات والتي أقيمت بالملعب الأولمبي في رادس، وانتهت لأبناء سوسة بهدف دون رد.

وعاد الأهلي وحقق الفوز، في مباراة إياب دور المجموعات، بهدف دون رد، ليُعادل عدد مرات انتصار الفريق التونسي، بمباراة الفريقين.

"كأس السوبر الإفريقي"

إلتقى النجم الساحلي ضد الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي وكانت هذه هي المرة الوحيدة في هذه البطولة، وأقيمت عام 2007 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ويتوج باللقب.

"كأس الكونفدرالية"

واجه الأهلي النجم الساحلي التونسي، في كأس الاتحاد الإفريقي"الكونفدرالية"، 4 مرات عامي 2014 و2015.

وكانت البداية حينما أوقعت قرعة الكونفدرالية الثنائي في مجموعة واحدة عام 2014، وانتهت المباراتين بالتعادل حيث انتهت في سوسة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتهت في ملعب السويس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي عام 2015 تجدد لعب الثنائي في مجموعة واحدة بكأس الكونفدرالية، وانتهت الأولى في القاهرة بفوز الأهلي بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة التي حققها النجم الساحلي في سوسة إيابً