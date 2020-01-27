شكرا لقرائتكم الأهلي يعدل عقود الثنائى محمد هاني وأيمن أشرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو النادي الأهلي مؤخراً بتعديل عقود ثنائي الفريق محمد هاني وأيمن أشرف حيث تم رفع قيمة عقد الثنائي تقديراً لهما على المجهود الكبير الذي يقومون به خاصة بعدما أصبح الثنائي من أهم الأوراق التى يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية كما رأت إدارة النادي أن أيمن أشرف ومحمد هاني من اللاعبين المُلتزمين الذين لا يُثيرون مشاكل ولا أزمات داخل الفريق سواء شاركا في المباريات أم تم إستبعادهما لأسباب فنية وهو ما ساهم في قرار إدارة النادي برفع عقود الثنائي بشكل يتناسب مع مكانتهما الحالية في الفريق.

من ناحية أخرى ، يُعلن مسئولو النادي خلال الساعات المقبلة إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق لنادي سموحة لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق مع النادي السكندري ورئيسه فرج عامر على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة وأن كان الناديين قد اتفقا على تأجيل الإعلان عن الصفقة لحين الانتهاء من مباراة النجم الساحلي التي أقيمت أمس بإستاد السلام بطولة أفريقيا ، كما يحسم الأهلي العرض الذي تلقاه مؤخراً من نادي العربي الكويتي لاستعارة حسين السيد "مارسيلو" لمدة ستة أشهر بقيمة 700 ألف دولار ومازال العرض الكويتي محل دراسة داخل الأهلي خاصة وأن عرض الـ700 ألف دولار سيتم تقسيمهم بين اللاعب والاهلي .

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وأعار مسئولو النادي الأهلي صلاح محسن مهاجم الفريق إلى نادى سموحة لمدة 6 أشهر بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبيين خلال الأيام الماضية. وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلي سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.

وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.