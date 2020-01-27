علق حسام عاشور كابنت النادي الأهلي، عن موعد إعتزاله كرة القدم، خاصة بعد قلة مشاركته مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة في وجود أليو ديانج المتألق بشكل كبير وعمرو السولية.
وقال حسام عاشور في تصريحات تلفزيونية إنه مازال قادر على العطاء في الملاعب ولا يفكر في الإعتزال في تلك الفترة، و يطالب من يردد تلك النغمة أن يتوقف عن تلك الشائعات.
واضاف حسام عاشور :" لسه قدامي سنتين تلاتة، لسه قادر ألعب وأحقق بطولات، لدي طموحات مشروعة أن أصبح أكثر لاعب في العالم يحقق بطولات بعد وصولي إلى 36 بطولة".
وأكمل نجم النادي الأهلي :" أقدر أحصد 5 بطولات مع الأهلي في الموسمين المقبلين، وتحطيم الرقم القياسي العالمي في البطولات".
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور يكشف موعد إعتزاله كرة القدم:"طموحي أكون أكثر لاعب تحقيقًا للبطولات في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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