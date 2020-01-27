شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس اقتراحا بتطبيق الـvar في الأسابيع الأخيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية، اقتراحا بتطبيق تقنية الفيديو في الأسابيع الأخيرة والحاسمة من عمر الدوري العام هذا الموسم، وذلك في حالة عدم التمكن من بدء التطبيق مع بداية الدور الثاني كما تم الإعلان من قبل.

كشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة بخصوص موعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم، وأوضح أنه من الوارد تأجيل تطبيق التجربة وعدم انطلاقها مع بداية الدور الثانى بالدورى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الأمر متوقف فى النهاية على موافقة الجهة التابعة للفيفا والمسئولة عن تقنية الفيديو الـifap على منح الحكام المصريين رخصة الحكم الفيديو، مشيرًا إلى أنه رغم استيعاب الحكام المصريين للدورات التدريبية وانتظامهم، إلا أنه فى النهاية ربما يمنح مندوب الفيفا الرخصة بعد انتهاء الدورة إلى 15 أو 20 حكمًا، من بين الـ54 المشاركين، وهو عدد غير كافٍ لتطبيق التقنية فى جميع مباريات الدورى العام بداية من الدور الثانى، وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة متمسك بتطبيق التقنية هذا الموسم بعد التعاقد مع الشركة الإسبانية ووصول كل الأجهزة والمعدات، ولكن الأمر متوقف على الرخصة من جانب "فيفا" بعد نهاية الدورة الحالية يوم 8 فبراير المقبل.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.. ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصًا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.