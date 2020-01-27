شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس استبعاد "ساسى" ومصطفى محمد من رحلة أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عدم مشاركة الثنائى فرجانى ساسى ومصطفى محمد، لاعبى الفريق الأبيض، من مواجهة أول أغسطس الأنجولى، المقرر إقامتها فى الأول من فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك للحفاظ عليهما وتجنب حصولهما على إنذار ثالث يُبعدهما عن لقاء الذهاب فى دور ربع النهائى من البطولة الأفريقية.

ويسعى الزمالك للحفاظ على عناصره الأساسية لمواصلة المنافسة على لقب البطولة التى يسعى المجلس الأبيض للتتويج بها فى هذه النسخة، خاصة بعدما عاد الفريق الأبيض لمنصات التتويج الأفريقى عقب تتويجه ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية، لذا تحلم جماهير قلعة ميت عقبة فى التتويج بلقب الأميرة الأفريقية وتخطى عقبة الأدوار المقبلة.

وحدد الجهاز الفنى للزمالك موعد سفر بعثة الفريق إلى أنجولا، حيث سيغادر الأبيض القاهرة، فجر يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، وذلك بعدما حسم الأبيض التأهل بصفة رسمية إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على استاد السلام، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

وتأهل فريق الزمالك رسميًا لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد ضمان تواجده فى المركز الثانى بمجموعته عقب تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو وحجز مسئولو الزمالك فندقين لإقامة الفريق فى أنجولا، استعدادا لرحلة سفر الفريق الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، فى المباراة المقرر إقامتها فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.