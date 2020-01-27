الامارات | محطات في حياة أسطورة كرة السلة كوبي براينت

شكرا لقرائتكم خبر عن محطات في حياة أسطورة كرة السلة كوبي براينت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسرت الرياضة العالمية وتحديدا كرة السلة أحد أبرز نجومها على مر العصور بوفاة أسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت الذي لقي حتفه وابنته جيانا (13 عاما)، في تحطم مروحية في كالاباساس في مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما الاحد، اضافة لسبعة اشخاص آخرين.

أبرز محطاته:

- لاعب كرة سلة أميركي محترف ولد في 23 أغسطس 1978، فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا وبعدها انتقل مع عائلته إلى إيطاليا.

- لعب في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة من عام 1996 في فريق لوس أنجلوس لايكرز.

- لعب براينت كل مواسمه العشرين في دوري كرة السلة الأميركي بين صفوف ليكرز وفاز باللقب خمس مرات وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة.

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- احتل المركز الثالث في قائمة مسجلي النقاط عبر العصور برصيد 33643 نقطة حتى تجاوزه ليبرون جيمس أمس السبت الماضي.

- وفاز براينت بجائزة الأوسكار 2018 عن فيلم الرسوم المتحركة القصير "دير باسكتبول".

- فاز بذهبيتين أولمبيتين ضمن فريق كرة السلة الأميركي للرجال في 2008 و2012.

- اعتزل براينت بعد موسم 2015-2016 بسبب الإصابات، وفي الأعوام الأخيرة، ركز لاعب ليكرز السابق على أعماله الخاصة ومشروعاته.

ولدى براينت أربع بنات من زوجته فانيسا وهن جيانا وناتاليا وبيانكا وكابري المولودة في يونيو حزيران 2019.