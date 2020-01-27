شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق ملف النجم الساحلي ويستعد للهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة النجم الساحلي وسيبدأ من اليوم التركيز في لقاء الحسم والعبور أمام الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذي سيحسم الفريق المتأهل لدور الثمانية في البطولة الإفريقية ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في حشد جميع أسلحته من أجل الفوز على الهلال العنيد في السودان ويتطلع الجهاز الفني لتجهيز رمضان صبحي للعودة مُجدداً والمشاركة في المواجهة المرتقبة بعد الغياب عن مباريات الفريق طوال الأسابيع الماضية للإصابة بتمزق العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى ، نفى مسئولو النادي التفاوض مع أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، وقال مصدر في الاهلي لـ"اليوم السابع": إن إدارة القلعة الحمراء لا تُفكر من قريب ولا بعيد في ضم الشناوي خلال الفترة الراهنة ولا خلال ميركاتو الصيف المقبل"، موضحاً أن الشناوي حارس جيد لكن فكرة التعاقد معه مُستبعدة للغاية لعدم الحاجة له ، وفسّر المصدر رؤيته قائلاً: الأهلي يضم حالياً محمد الشناوي الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف أكرامي صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذي بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق في أي وقت كما يأتي الحارس الثالث على لطفي صاحب القدرات الفنية العالية.

وتابع المصدر أن الأهلي لم يفكر في ضم الشناوي مؤخراً ولن يفكر فيه حتى إذا رحل الحارس الثالث علي لطفي، لأن النادي وقتها سيضم حارس شاب قد يقوم بتصعيد مصطفى شوبير الذى يظهر بشكل جيد مع الفريق خلال التدريبات بجانب مشاركته القوية مع فريق الشباب بالأهلي ، وأوضح المصدر أن التفاوض مع حارس بيراميدز أو حارس آخر سيكون أمراً صعباً في الفترة المقبلة، إلا لو حدثت ظروف طارئة في ها المركز تُجبر الجهاز الفني عل إعادة حساباته في تدعيم هذا المركز الذى يراه مسئولو الاهلي من أهم المراكز في الفريق وأكثرها إستقراراً وأداء.