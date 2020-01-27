شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة النجم الساحلي ويبدأ الاستعداد للهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للأهلى ملف مباراة النجم الساحلى، وسيبدأ من اليوم التركيز فى لقاء الحسم والعبور أمام الهلال السودانى المقرر لها السبت المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذى سيحسم الفريق المتأهل لدور الثمانية فى البطولة الأفريقية ويرغب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فى حشد جميع أسلحته من أجل الفوز على الهلال العنيد فى السودان، ويتطلع الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى للعودة مُجدداً والمشاركة فى المواجهة المرتقبة بعد الغياب عن مباريات الفريق طوال الأسابيع الماضية للإصابة بتمزق العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى، نفى مسئولو النادى التفاوض مع أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، وقال مصدر فى الأهلى لـ"الخليج 365": إن إدارة القلعة الحمراء لا تُفكر من قريب ولا بعيد فى ضم الشناوى خلال الفترة الراهنة ولا خلال ميركاتو الصيف المقبل"، موضحاً أن الشناوى حارس جيد لكن فكرة التعاقد معه مُستبعدة للغاية لعدم الحاجة له ، وفسّر المصدر رؤيته قائلاً: الأهلى يضم حالياً محمد الشناوى الذى يُعد الحارس الأول للكرة المصرية بل ومن أفضل حراس أفريقيا وهنا أيضاً شريف أكرامى صاحب الخبرات الطويلة محلياً وأفريقياً والذى بإمكانه الدفاع عن عرين الفريق فى أى وقت كما يأتى الحارس الثالث على لطفى صاحب القدرات الفنية العالية.

وتابع المصدر أن الأهلى لم يفكر فى ضم الشناوى مؤخراً ولن يفكر فيه حتى إذا رحل الحارس الثالث على لطفي، لأن النادى وقتها سيضم حارس شاب قد يقوم بتصعيد مصطفى شوبير الذى يظهر بشكل جيد مع الفريق خلال التدريبات بجانب مشاركته القوية مع فريق الشباب بالأهلى، وأوضح المصدر أن التفاوض مع حارس بيراميدز أو حارس آخر سيكون أمراً صعباً فى الفترة المقبلة، إلا لو حدثت ظروف طارئة فى ها المركز تُجبر الجهاز الفنى عل إعادة حساباته فى تدعيم هذا المركز الذى يراه مسئولو الأهلى من أهم المراكز فى الفريق وأكثرها استقراراً وأداء.