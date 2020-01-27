شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستعين بمحمد حسن لقيادة الوسط أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاستعانة بمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى قيادة خط وسط الأبيض، أمام وادى دجلة لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، فى المواجهة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب طارق حامد عن المباراة لحصوله على الإنذار الثالث بالإضافة إلى غياب عمر السعيد، مهاجم الفريق، الذى يغيب للإيقاف أيضًا، بعدما حصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة أثناء مباراة الجونة فى الجولة الثالثة عشر من منافسات المسابقة المحلية، والتى حسمها الأبيض لصالحه بهدفين دون رد، ووجه كارتيرون محمد حسن بتعليمات خاصة كما طالب اللاعبين بالضغط العالى على لاعبى دجلة الذى يلعب على التمريرات القصيرة كما منح عدد من الأدوار للاعبى الوسط والهجوم.

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ويحاول كارتيرون الاعتماد على جميع اللاعبين من خلال سياسة التدوير الجزئى خاصة فى المواجهات المحلية لتجنب الإرهاق والإصابات بين عناصر الفريق الأبيض، حتى يتمكن من مواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز فى آخر ثلاث مباريات بالمسابقة المحلية، أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من منافسات الدورى الممتاز على الترتيب، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

وعقب مباراة وادى دجلة سيدخل الزمالك شهر فبراير المقبل وسط عدد من التحديات على رأسها الارتباط بمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى إلى جانب مواجهة الأهلى مرتين أحدهما فى السوبر المحلى والأخرى فى قمة الدورى.