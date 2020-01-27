شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يقرر تغليظ عقوبات الحكام لتقليل الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، من قضاة الملاعب التركيز في المباريات خلال الفترة المقبلة وتقديم أفضل أداء حيث أوضح مسئولو اللجنة للحكام أن الخطأ في أي مباراة سيترتب عليه إيقافهم لمدة شهرين، حيث إن مباريات الدوري تزداد صعوبة بمرور الوقت ولا مجال لارتكاب أخطاء تؤثر في النتيجة لاسيما بعد جلسة رؤساء الأندية مع عمرو الجنايني وحصولهم على وعد بتقليل أخطاء الحكام.

رفض جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، التعليق على التصريحات التى أدلى بها جهاد جريشة الحكم الدولى عبر بعض البرامج التليفزيونية، موضحًا أنه يحترم الجهة التى يعمل بها وهى اتحاد الكرة.

وقال الغندور لـ"الخليج 365" إنه يرفض النزول لمستوى الرد على أحد الحكام، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش الشكوى التى تقدم بها جريشة للرد عليه وتوضيح تفاصيل ما حدث فى القائمة الدولية وهى أمور يجب أن تتم داخل الغرف المغلقة وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو شاشات التليفزيون.

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وتابع رئيس لجنة الحكام أنه سيتم التحقيق مع الحكم جهاد جريشة بسبب إعلان ونشر مستند رسمى يتعلق بلجنة الحكام وكذلك الحديث عبر البرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من لجنة الحكام.

وتضمنت شكوى جهاد جريشة لاتحاد الكرة ولجنة الحكام، توجيه اتهامات بالمجاملة لأحد الحكام على حسابه فى القائمة الدولية، وأنه يتواجد فى التصنيف الأول للاتحاد الأفريقى والدولى وأنه يتصدر ترتيب التصيف المصرى منذ 2012 ومع ذلك جاء فى التصنيف الثالث.

وأخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم لجنة الحكام الرئيسية باعتماد القائدة الدولية لعام 2020 دون أى تغيير على الأسماء التى أرسلتها اللجنة، برئاسة جمال الغندور منذ 3 أشهر، وبنفس ترتيبها، وجاء ترتيب القائمة الدولية للعام الجديد 2020.