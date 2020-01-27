شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة متوازنة بين المقاصة والطلائع بقيادة فنية مؤقتة فى السلام والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.
ويدخل مصر المقاصة مباراة اليوم بقيادة فنية مؤقتة لجمال عمر بعد إقالة أحمد حسام ميدو من منصبه لحين تعيين مدير فنى جديد ويسعى الفريق الفيومى لتحقيق انتصاره الثالث فى المسابقة لتدشين خطة انتفاضة فى المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الطلائع مكون من: محمود حمدي، عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية وعمرو مرعي وشميلس بيكلي.
وعلى نفس الوتيرة يدخل الطلائع مباراة اليوم بقيادة فنية مؤقتة لعبد الحميد بسيونى بعد اعتذار طارق يحيى عن الاستمرار فى منصبه، ويسعى الطلائع لتحقيق انتصاره الثالث فى المسابقة لبداية مرحلة جديدة للابتعاد عن مراكز القاع، ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام المقاصة مكون من: محمد بسام، محمد أبوالمجد بوشا، علي الفيل، أحمد سامي، عاصم صلاح، الجابوني فرانك ستيفين أنجوانجا، مهند لاشين، السنغالي تالا نداي، أحمد موسي كابوريا، أحمد سمير محمد، ناصر منسي.
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