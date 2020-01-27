الصورة الوحيدة.. تفاصيل جمعت كوبي براينت وابنته "جيانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

لقى أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت مصرعه مع ابنته جيانا، على متن مروحية تحطمت أمس الأحد.

أحب براينت أسرته أكثر من اى شيء، فلم يذهب إلى مباريات دوري السلة للمحترفين منذ اعتزاله عام 2016، ولكن جيانا كانت ظله في حياته وفي الاعتزال وفي الموت، أحب مرافقتها للتدريب في فريق كرة السلة بأكاديمية "مامبا" الرياضية، وحينما تحطمت الطائرة كانا في الطريق إلى هناك، وهو مركز تدريب افتتح في كالاباساس.



"إنها رحلة لرؤيتها تتحرك وتصنع بعض التعبيرات.. رحلة كيف يعمل علم الوراثة"، هكذا قال براينت عن علاقته بابنته جيانا، وحبه مرافقتها في مباريات الآحاد في أكاديمية "مامبا".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديوهات لتدريبات تجمع أسطورة الأمريكية وابنته جيانا، ظل براينت ووريثته.

وكانت الصورة الوحيدة لغلاف المجلات التي يحتفظ بها براينت في بهو مكتبه، لمجلة " SLAM"، المتخصصة في كرة السلة، التي ظهر بها مع طفلته جيانا وفريقها "مامبا" باللون الأبيض والأسود.

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"أحب كوبي بناته بشدة، وهذا الحب ألهمه ليكون مدافعًا استثنائيًا عن النساء والفتيات في الألعاب الرياضية"، هكذا نعي إريك جارسيتي، عمدة لوس أنجلوس، وفاة براينت وجيانا، أسطورة السلة الأمريكية لديه أربع بنات من زوجته فانيسا وهن جيانا وناتاليا وبيانكا وكابري.

أشار كوبي براينت إلى جيانا وقال إنها شيئاً آخر، حينما سأله المشجعون "متى سيكون لديه ابن لمواصلة إرث كرة السلة"، وجزم بأن اسم العائلة في "أيد أمينة".

وذكر موقع "لوس أنجلوس تايم" أنه لم تكن مفاجأة أن براينت كان يطير إلى جيانا يوم الأحد، كانا لا ينفصلان، كان يحب اصطحابها إلى ألعاب كرة السلة والتحدث معها عن المسرحيات والهوايات.

كانت جيانا تطمح أن تذهب إلى ولاية كونيتيكت، شمال شرق الولايات المتحدة، للتدريب مع "جينو أوريما" مدرب فريق السيدات بالجامعة.

أحب كوبي براينت في جيانا حبها لتفاصيل كرة السلة وأسئلتها المحددة له عن المواقف الساخنة وكيفية التعامل فيها وسد الثغرات، كان كوبي يعتبر جيانا وريثته.



توفي براينت ، 41 عامًا ، في حادث تحطم مروحية في كالاباساس صباح أمس الأحد ، مع ابنته البالغة من العمر 13 عامًا وسبعة آخرين، امتدت مسيرته مع نادي ليكرز قبل 20 عامًا من تقاعده في عام 2016، وشملت خمس بطولات الدوري الاميركي للمحترفين، واثنين من MVPs النهائيين وموسم MVP منتظم واحد.