مصدر لمصراوي: الأهلي يوافق على إعارة عمار حمدي لطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن توصل إدارة القلعة الحمراء مع نادي طلائع الجيش إلى اتفاق نهائي لضم عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة الناديين اتفقا على كافة تفاصيل صفقة انتقال عمار حمدي إلى الفريق العسكري.

وأوضح، ان بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، سيوقع اللاعب على عقود انتقاله إلى طلائع الجيش اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020.

وتأتي تلك الخطوة، بعدما خرج اللاعب من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حيث شارك في 45 دقيقة فقط هذا الموسم، أمام بني سويف في كأس مصر.