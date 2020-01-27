أهداف الأحد.. الأهلي يعبر النجم بهدف.. وثنائية نابولي أمام يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 26 يناير 2020، بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا هدف مباراة الأهلي والنجم الساحلي الكونفدرالية أهداف مباراة بيراميدز ورينجرز الدوري الإسباني Advertisements أهداف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد الدوري المصري أهداف مباراة المقاولون العرب وطنطا الدوري الإيطالي أهداف مباراة نابولي ويوفنتوس

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