رياضة | بعد الثأر من النجم الساحلي.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الثأر من النجم الساحلي.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثأر لاعبو فريق المارد الأحمر من ضيفهم النجم الساحلي بالفوز بهدف نظيف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب السلام الدولي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الأهلي لحساب بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تغلب أبناء سوسة على بطل مصر في الجولة الأولى بنفس النتيجة.



ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على النجم الساحلي ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوزه على النجم الساحلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:_

1_ الأهلي 10 نقاط 2_ الهلال 9 نقاط 3_ النجم الساحلي 9 نقاط Advertisements 4_ بلاتينيوم 1 نقاط

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا بهذا الفوز يتأجل حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية إلى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات حيث يرحل الأهلي لملاقاة الهلال السوداني على ملعب استاد الهلال في الأول من فبراير المقبل وذلك في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.