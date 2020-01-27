رياضة | مدرب ليفربول يضع الإتحاد الإنجليزي في ورطة كبيرة بسبب محمد صلاح واللاعبين الدوليين

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن استياءه الكبير عن نظام بطولة كأس الاتحاد الانجليزي والذي ينص على أن أي مباراة تنتهي بالتعادل يتم إعادتها علي ملعب الفريق الآخر في وقت لاحق. تعرف علي ما قاله مدرب ليفربول بعد التعادل أمام شروسبري بكأس الاتحاد الانجليزي: Advertisements

قال كلوب:" مباراة الإعادة سنقحم بها الشباب، اللاعبين الاساسيين والكبار سيحصلون على إجازة اللاعبين الذين لعبوا المباراة سيأخذون إجازة مع اللاعبين الاساسيين وأنا لن أحضر مباراة الإعادة في آنفيلد وسيُشرف عليها مدرب الأكاديمية نيل كريتشلي اتخذنا قرارنا بإراحة اللاعبين منذ عدة أشهر، وقلت لهم منذ أسبوعين أنهم سينالون راحة لمدة أسبوع ولا يمكن تغيير ذلك الآن، جاء قرارنا حتى قبل أن نعلم أن هناك مباراة إعادة في هذا التوقيت".

وأضاف مدرب ليفربول:"اللاعبون لديهم عائلات يريدون قضاء بعض الوقت معهم. اللاعبون الدوليون مثل صلاح وفان دايك وواينالدوم وهندرسون وماني وترنت وغيرهم لا يرتاحون مطلقًا سوف يرتاحون لمدة أسبوع ليست راحة تامة، لهم برامج الركض والتدريبات الخاصة بهم لينفذوها بمفردهم ولكن لن يحضروا لميلوود ولن يلعبون كرة القدم في هذا الأسبوع كلوب :"عطلة الشتاء هامة للغاية، ربما بإمكاني إيجاد الرسالة المرسلة إلينا من الاتحاد الإنجليزي التي طالبنا بها بضرورة احترام هذه العطلة".

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا:"علينا احترام اللاعبين واحترام صحتهم البدنية والذهنية. علينا منحهم هذه الراحة التي يستحقونها، ولكن الاتحاد هو في النهاية من يعتبر البطولة غير مهمة بتحديد موعد الإعادة أثناء العطلة اتخذنا قرارنا بإراحة اللاعبين منذ عدة أشهر، وقلت لهم منذ أسبوعين أنهم سينالون راحة لمدة أسبوع ولا يمكن تغيير ذلك الآن، جاء قرارنا حتى قبل أن نعلم أن هناك مباراة إعادة في هذا التوقيت".