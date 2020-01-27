رياضة | مانشستر يونايتد يحقق رقم غائب منذ 19 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحقق رقم غائب منذ 19 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق نادي مانشستر يونايتد من تحقيق رقم غائب منذ أكثر من تسعة عشر عامًا بعد فوزه على فريق نادي ترانمير روفرز بستة أهداف مقابل لا شيء في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم .

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن المانيو تمكنوا من تسجيل خمسة أهداف في شوط واحد لأول مرة منذ عام 2001.

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وكانت المرة الأخيرة التي تمكن فيها المانيو من تسجيل نفس عدد الأهداف في شهر فبراير قبل تسعة عشر سنة وقت أن فازوا على الأرسنال 6-1 وسجل وقتها سولسكاير المدير الفني الحالي الهدف الخامس لفريقه .

وسجل ماجواير أول أهدافه بقميص المانيو في الظهور رقم 32 له في الوقت الذي سجل فيه المدافع الإنجليزي فيل جونز أول هدف له منذ عام 2014 حيث كان الظهور التهديفي الاول له في شباك وست بروميتش ألبيون .