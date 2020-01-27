رياضة | حرس الحدود ضد أسوان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرس الحدود ضد أسوان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب حرس الحدود بضاحية المكس بمدينة الأسكندرية اليوم الإثنين 27 يناير، مواجهة نادي حرس الحدود وضيفه أسوان، ضمن أحداث الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل فريق أسوان في تحقيق فوز غائب عن الفريق منذ أكتوبر الماضي حين تفوق على إنبي بهدف نظيف.

ولقى أسوان هزيمة كبيرة على أرضه خلال الجولة الماضية أمام فريق وادي دجلة، والذي هزمه بثلاثية مقابل هدف.

بينما يأمل حرس الحدود وجهازه الفني بقيادة طارق العشري لمواصلة سلسلةالنتائج الجيدة، والتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ورغم خسارة الفريق خلال الجولة الماضية ضد الإنتاج الحربي، إلا أن الفريق يمر بحالة فنية جيدة على مستوى النتائج والآداء.

ترتيب حرس الحدود وأسوان يحتل حرس الحدود المركز التاسع في الدوري المصري الممتلز برصيد 18 نقطة من 14 مباراة، بواقع أربعة إنتصارات ومثلها هزائم وستة تعادلات، سجل 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف، وهو ثاني أقوى خط دفاع في الدوري المصري متساوياً مع الزمالك وخلف الأهلي المتصدر، كما يعد ثاني اضعف خط هجوم خلف الجونة.

بينما يقبع أسوان في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 9 نقاط من 14 مباراة، بواقع فوز وحيد وستة تعادلات وسبع هزائم، سجل 14 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً وهو أضعف خط دفاع في الدوري.

موعد مباراة حرس الحدود ضد أسوان تنطلق المباراة عصر الإثنين 27 يناير في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الواحدة والنصف بتوقيت تونس، الثانية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت. Advertisements

التشكيل المتوقع لمباراة حرس الحدود ضد أسوان. من المنتظر أن يدخل المدرب طارق العشري لقاء أسوان بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: أحمد السعدني. خط الدفاع: حسام مجدي - محمد عبد الفتاح - خالد سامي - مصطفى الزناري. خط الوسط: مصطفى جمال - أحمد فتحي - محمد جريندو - محمد خالد - أنتوني لوكاسا. خط الهجوم: أحمد شرويدة.